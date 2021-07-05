Талибы наступают и захватывают новые районы

Движение "Талибан" захватывает новые районы в Афганистане: под контроль боевиков перешел Панджвай в южной провинции Кандагар, бывшем бастионе мятежников. Десятки семей бежали из своих домов. По мнению экспертов, наступательная операция талибов набирает обороты после того, как в четверг военные НАТО покинули свою главную авиабазу Баграм и ВВС альянса больше не сдерживают экстремистов. Наблюдатели отмечают, что талибы контролируют уже треть районов Афганистана,в правительстве опровергают масштабы, но признают факт захвата территорий.

Бои с правительственными войсками идут в целом ряде провинций. накануне осложнилась обстановка в нескольких селах провинции Бадахшан и более тысячи афганских военных отступили на территорию Таджикистана. За последние две недели произошло уже несколько случаев вынужденного перехода афганских военнослужащих на таджикскую территорию.

На этом фоне боевики требуют полного вывода иностранных войск к установленному сроку и заявляют, что оставшиеся контингенты других стран будут рассматриваться как оккупанты.

Афганистан уже покинули военнослужащие Италии и Германии. США планируют завершить процесс до 11 сентября.