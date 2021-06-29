"Дельта-вариант" коронавируса переломил ситуацию

После уверенного снижения заболеваемости COVID-19 эпидемические показатели в Европе снова ухудшаются. Это связывают с распространением так называемого «индийского штамма» — «Дельта-варианта» коронавируса.

В России количество активных случаев с июня увеличилось на 40% — по официальным данным, почти до 375 тыс. Практически у всех «Дельта-вариант» коронавируса. Похожая картина со штаммами в Великобритании, где сейчас болеют около 100 тысяч человек.

Доля "Дельта-варианта" коронавируса у заболевающих в Европе Euronews

Для европейских правительств распространение новых разновидностей инфекции — тревожный сигнал и это уже становится основанием для новых ограничений. Так, чтобы остановить распространение «Дельта-варианта», Германия вводит двухнедельный карантин для прибывающих из Португалии. Еврокомиссия призывает согласовывать такие решения.

Важно, чтобы о любых чрезвычайных решениях как можно скорее информировали Еврокомиссию и другие страны союза. Государства-члены ЕС должны следовать согласованным рекомендациям о введении таких жёстких мер как карантин без запрета на путешествия. Решения Германии, кажется, не вполне согласуются с этим. Кристиан Виганд официальный представитель Еврокомиссии

Свою роль играет Чемпионат Европы по футболу. В Финляндии под угрозой срыва оказался план отмены санитарных ограничений, — и связывают это в том числе с болельщиками. По данным минздрава, по меньшей мере 300 финнов заразились коронавирусом во время поездок на матчи «Евро», в частности, в Петербург.