Европа выходит из карантина

Европейские города возвращаются к привычной жизни после ослабления санитарных ограничений.

В Германии посетителей ждет "Европа-парк", для этого нужно предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Между тем высший административный суд Берлина-Бранденбурга подтвердил запрет на проведение в столице ФРГ двух крупных демонстраций против коронавирусных ограничений, запланированных на выходные. На этом фоне жители Берлина наслаждаются возможностью отдохнуть в Prater, самом старом пивном саду города.

Во Франции уже несколько дней открыты музеи и кинотеарты. Президент Эммануэль Макрон заявил, что финансовая поддержка, оказываемая властями сфере культы в период пандемии, превысила 11 млрд евро. Он также сообщил о введении "культурного абонемента" на сумму 300 евро для всех 18-летних граждан республики.

"Мы должны были отказаться от встречи с родителями и друзьями, чтобы пережить этот момент, и это было нелегко. И очень тяжело пришлось работникам культуры, которые не могли больше видеть свою публику, за счет которой живут. Этот был период был непростым и для тех наших сограждан, которым доступ к искусству нужен как воздух", — сказал президент.

В Польше учреждения культуры открываются на неделю раньше запланированного срока. Кинотеатры и концертные залы возобновляют работаю при условии соблюдения строгих санитарных правил, таких как ограничения на вместимость и социальное дистанцирование.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил об отмене с понедельника ограничений для британских путешественников. Иностранные туристы, привитые от нового коронавируса препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смогут посещать Испанию с 7 июня.