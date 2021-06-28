Индия: погибших от ковида больше

На севере Индии мертвые тела, предположительно погибших от ковида, разнесены по священной реке Ганг. Местные жители говорят о выброшенных на берег десятках трупов. Они считают, что сезонное наводнение размыло неглубокие могилы - людей, видимо, хоронили наскоро. Власти организуют кремацию, в Аллахабаде, к примеру, уже сожжены 150 тел.

Местный чиновник Нирадж Кумар Сингх рассказывает: "Мы не эксгумируем тела, а кремируем те, которые всплыли из-за повышения уровня воды. Зона, где сконцентрированы тела, простирается на километр. По нашим оценкам, там могут быть захоронены в общей сложности 500-600 тел. При проведении обрядов принимаются все меры предосторожности".

Считается, что прибитые водой тела - это погибшие от коронавируса весной. Многие семьи не смогли провести тогда индуистскую кремацию и спускали умерших в Ганг либо хоронили их на песчаных отмелях. Официальная статистика смертности не учитывает этих людей.