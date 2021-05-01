Индия: более 400 тысяч новых заражений за сутки

Соединенные Штаты Америки направили самолет с грузом медицинского оборудования и баллонов с кислородом в Индию. США также намерены ограничить число пассажирских рейсов в эту страну. Индийские медики зарегистрировали за минувшие 24 часа 401 993 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся превышает 19 млн.

Вице-президент США Камала Харрис, чья мать была уроженкой Индии, прокомментировала отправку американской помощи:

«Мы обязаны, как Соединенные Штаты, помочь народу, испытывающему трудности, так как это наши партнеры на протяжении многих лет. С народом Индии у нас давние отношения, насчитывающие многие десятилетия, особенно по вопросам здравоохранения. Сегодня вечером мы направляем самолет с грузом, в том числе кислорода, в надежде, что это окажет им некоторую помощь».

Всего свою помощь в Индию направили около 40 стран мира. Бельгия отправила туда 9 тысяч доз препарата Remdesivir, который используются при лечении коронавирусного заболевания. Но прежде всего индийские врачи жалуются на нехватку кислорода, необходимого для искусственной вентиляции легких пациентов с пневмонией. Именно эта форма осложнения ковида чаще всего приводит к летальному исходу. По данным Министерства здравоохранения Индии, число летальных исходов, связанных с коронавирусом, возросло за последние сутки до 211 853.

Но при неосторожном обращении баллоны с кислородом сами причиняют смерть. В результате пожара в больнице города Бхарух на западе Индии погибли, как минимум, 18 человек.