Последнее слово Виктора Бабарико: "Мне не стыдно за свою жизнь"

Бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико заявил, что не признает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, потому что не совершал их. В понедельник он выступил с последним словом на заседании Верховного суда Беларуси, где рассматривается уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров "Белгазпромбанка". Полная аудиозапись его речи выложена в телеграм-канале его штаба и на Youtube. Ранее гособвинитель запросил для Виктора Бабарико 15 лет лишения свободы.

"Несмотря на то, что, наверное, признание в преступлениях, которые я не совершал, было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые не совершал, - уточнил Бабарико. - В рамках нашего общения (с коллегами по работе в банке - прим.ред.) не было допущено ни одного не то что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было допущено никакого намека на возможность совершения противоправных действий".

"Мне не стыдно"

Собиравшийся выставить свою кандидатуру на прошлогодних президентских выборах в Беларуси, но задержанный 18 мая 2020 года вместе с сыном Эдуардом, Виктор Бабарико заявил: "Мне не стыдно за свою жизнь". Затем он перечислил, почему.

Экс-глава банка отметил, что ему не стыдно перед его сотрудниками за то, что "вместе с ними в течение почти 25 лет сделали один из лучших банков этой страны". "Его сделала, в том числе, и команда, часть которой находится в этой клетке и считает себя преступниками, которые считают меня тоже преступником, и говорят о том, что все вот эти достижения были продиктованы взятками", - заявил Бабарико. "Я знаю, что это не так, потому что ни разу в жизни за все эти 25 лет эти люди, которые помогали расти мне, не услышали от меня, что они должны какие-то действия предпринимать за что-то в интересах иных людей, кроме наших клиентов, наших сотрудников и наших акционеров", - добавил он.

Бабарико - единственный из фигурантов уголовного дела «Белгазпромбанка», кто не признал вину. Остальные семеро фигурантов в последнем слове признались в содеянном и попросили суд смягчить им наказание. Шесть из восьми обвиняемых на стадии следствия заключили досудебные соглашения. "Хочется вернуться к полноценной жизни и быть полезным обществу", - сказал, в частности, бывший замглавы правления банка Сергей Добролет. Он попросил суд избрать в отношении него "наказание, не связанное с лишением свободы".

Генеральный директор "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико в августе 2007 года AP/AP

Приговор по делу в отношении бывших топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк" Верховный суд Беларуси огласит 6 июля, сообщил председательствующий на процессе Игорь Любовицкий.

Гособвинение: 15 лет тюрьмы для Бабарико

Ранее представитель гособвинения попросил Верховный суд Белоруссии назначить Виктору Бабарико наказание в виде 15 лет лишения свободы. Прокурор в ходе судебных прений заявил, что проведённое следствие позволяет прийти к выводу о виновности всех обвиняемых. Представитель гособвинения добавил, что вина фигурантов доказана показаниями свидетелей. Прокурор также попросил суд назначить бывшим руководителям "Белгазпромбанка" Дмитрию Кузьмичу и Сергею Шабану 6,5 лет лишения свободы каждому, а Сергею Добролету, Александру Ильясюку и Кириллу Бадею - по 5,5 лет каждому с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Учитывая наличие хронического заболевания у обвиняемого Алексея Задойко, прокурор попросил суд назначить ему 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Обвинение также попросило суд приговорить руководителя ООО "Активлизинг" Виктора Кобяка к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Бабарико, который 20 лет возглавлял "Белгазпромбанк", собирался баллотироваться на пост президента Беларуси летом 2020 года. Но планы рухнули быстро: Комитет государственного контроля республики 11 июня прошлого года провёл обыск в кредитной организации и возбудил уголовное дело по статьям "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", "Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере". Бабарико с самого начала заявлял, что сложившаяся вокруг организации ситуация носит заказной характер.

Позже Бабарико задержали по подозрению в организации противоправной деятельности в банке. Вместе с ним в СИЗО КГБ был доставлен и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб. Всего по делу Белгазпромбанка арестованы около 30 человек.

Суд по делу бывшего руководства "Белгазпромбанка" начался в феврале этого года. В процессе следствия Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными. Ему инкриминированы получение взятки в особо крупном размере, а также легализация средств в особо крупном размере.