Гоcобвинитель запросил 15 лет лишения свободы для Виктора Бабарико

Белорусская генпрокуратура запросила 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности для недопущенного к президентским выборам экс-банкира Виктора Бабарико. Накануне в Минске начались прения по делу предпринимателя, который считался наиболее сильным противником Александра Лукашенко. Они могут продлится несколько дней.

В понедельник десятки сторонников политика пришли к зданию суда его поддержать.

Бывшего руководителя "Белгазпромбанка" обвиняют в получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем. При этом сам он называет уголовное дело сфабрикованным как раз с целью помешать ему участвовать в борьбе за пост главы государства. Его задержали до регистрации кандидатов местным ЦИКом.

"Большой срок в колонии не самый трагический вариант. Тем более что сейчас там собираются не самые плохие люди, - заявил в своем Telegram-канале предприниматель. - Важны не столько условия, в которых я нахожусь, сколько понимание своей нужности кому-то и возможности помогать людям реализовывать их просьбы. Пока будут те, кому я могу быть полезен, физические условия и ограничения — проблема решаемая".

Судебный процесс стартовал еще в феврале. Рассмотрением занимается Верховный суд - его решение не будет подлежать обжалованию.

После президентских выборов, победителем которых в шестой раз подряд был объявлен Лукашенко, по всей стране вспыхнули массовые протесты. Они сопровождались жесткими действиями в отношении манифестантов со стороны властей. Были задержаны более тысячи людей. Многие лидеры оппозиции, в частности Светлана Тихановская, были вынуждены бежать за границу.