Виктор Бабарико не утвержден кандидатом в президенты Республики Беларусь - избирком

Центральная избирательная комиссия республики Беларусь не утвердила Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты. По словам главы избиркомы Лидии Ермошиной, следствие установило, что доходы бизнесмена выводились в Латвию, Великобританию и другие страны. Помимо этого, в налоговой декларации Бабарико не указано более 500 тысяч долларов.

"Я могу только пошутить, что взятки в налоговой декларации не отражаются. За это нельзя винить", - добавила Ермошина.

Глава ЦИК также сообщила, что Госконтроль располагает достоверными сведениями о фактах использования Бабарико иностранной финансовой помощи.