Аграрная политика ЕС и климат

Обзор "Вкратце из Брюсселя":

Еврокомиссия отчитывалась во вторник в Страсбурге о своих усилиях по предотвращению климатических изменений. Евродепутаты требовали от Брюсселя выполнения своего обещания обеспечить к 2050 году парниковую нейтральность Европы — то есть сокращения выбросов углекислого газа до уровня их поглощения.

Фермеров преупреждают о тяжелых последствиях изменений климата для их угодий и пастбищ. Европейское агентство по окружающей среде прогнозирует резкое снижение урожайности и даже отказ от возделывания некоторых культур. По оценкам, производство пшеницы и кукурузы на Юге Европы упадёт наполовину к 2050 году.

Глава Союза европейских сельскохозяйственных кооперативов предлагает несколько вариантов предотвращения катастрофы:

«Использовать меньше нефтепродуктов, ставить на технику чистые двигатели, повышать эффективность машин, - советует Томас Магнуссон. - Очень важно также обновить аграрную технологию».

Отрасли придётся адаптироваться к изменению природных условий. На севере они могут стать даже благоприятнее. Неправительственные организации призывают фермеров диверсифицировать своё производство, а Евросоюз — изменить общую сельскохозяйственную политику.

«Эта политика до сих пор заставляла фермы становиться всё более крупными и индустриализированными, - говорит Марко Контьеро из Greenpeace Europe. - Как результат — всё больше монокультурных полей. И когда эта культура пострадает от засухи или другого климатического шока, вся фермерская система выйдет из строя".

На сельское хозяйство приходится в ЕС 10% выбросов углекислого газа. Сократить их можно, но для достижения нейтральности нужно больше его захватывать и превращать в кислород — возможно, с помощью самих же растений.

Кристин Лагард утверждена главой ЕЦБ

Европейский парламент утвердил Кристин Лагард в качестве следующего председателя Европейского центрального банка. За кандидатуру француженки проголосовало в Страсбурге 394 депутатов и 206 - против.

Бывший директор-распорядитель МВФ станет первой женщиной на посту главы ЕЦБ, штаб-квартира которого находится во Франкфурте.

Энергетику ФРГ освобождают от конкуренции

Брюссель дал разрешил Берлину провести радикальную реформу национального рынка электроэнергии. Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер одобрила комплексное соглашение о сотрудничестве между немецкими отраслевыми гигантами RWE и E.ON.

В результате, первой компании отойдёт управление сетями и продажа, а вторая сохранит активы по производству возобновляемой электроэнергии. RWE и E.ON перестанут соперничать друг с другом.