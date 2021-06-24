Джон Макафи найден мёртвым в тюрьме

В тюрьме Барселоны найден мёртвым программист Джон Макафи, один из пионеров в области создания антивирусных программ. Тюремные врачи склоняются к мысли, что 75-летний предприниматель покончил с собой. Его задержали в Испании в прошлом году по запросу США, и накануне одобрил его экстрадицию в Штаты.

Программиста обвиняли в уклонении от налогов; следователи заявляли, что Макафи получил миллионы долларов в результате операций с криптовалютой. Сам он назвал себя жертвой политического преследования. В понедельник в "твиттере" он написал, что никакой криптовалюты у него не осталось, друзья бросили его, опасаясь оказаться замешанными в это дело, но он "ни о чём не жалеет".

Джон Макафи считается пионером антивирусного обеспечения; его программа McAfee стала одной из первых такого рода и самой первой, которую распространяли по условно-бесплатному принципу. Правда, сам программист покинул компанию ещё в середине 90-х.