Европейский суд общей юрисдикции постановил, что американская компания Amazon не пользовалась незаконным налоговым преимуществом в Люксембурге. Ранее было признано, что им не пользовались и другие фирмы, зарегистрированные в Великом Герцогстве.

В 2017 году Еврокомиссия обязала Люксембург взыскать с Amazon 250 млн евро неуплаченных налогов. Брюссель заявил, что гигант электронной коммерции сумел уберечь от налогообложения три четверти своей прибыли в ЕС. Однако, по заключению судей, исполнительная власть ЕС не смогла доказать, что эта схема несовместима с правилами внутреннего рынка о государственной помощи.

«Еврокомиссия должна доказать, что каким-то образом национальные налоговые органы, изучавшие ситуацию с Amazon, отклонились от стандартных принципов национального налогового законодательства и от общих правил ЕС, что они использовали лазейку в национальных налоговых законах для предоставления конкретного преимущества одной конкретной компании, - сказал бельгийский правовед Герт Ван Калстер. - Доказать это - довольно сложная задача».

Решение суда стало поражением для Еврокомиссии, которая всё строже пытается обеспечить соблюдение правил конкуренции, особенно в отношении бизнеса высоких технологий. Курирующая это направление комиссар Маргрете Вестагер заявила по поводу дела Amazon, что налоговые льготы для определенных компаний лишают граждан ЕС денег, столь необходимых для преодоления последствий пандемии.

"Сеть налоговой справедливости" оценивает перемещение прибыли транснациональных корпораций в такие страны, как Люксембург, в 245 млрд долларов в год. По мнению руководителя этой организации, дело Amazon подчеркивает необходимость изменения налоговых правил во всемирном масштабе:

"Объём продаж Amazon в Евросоюзе составляет 44 млрд евро, большая часть из которых идет через Люксембург. При этом компания не платит налоги. По сути, она получает налоговый кредит, - сказал Алекс Кобэм. - Решение суда показывает, что нам бесполезно добиваться улучшения правил о государственной помощи. Нам нужны глобальные реформы налогооблажения, чтобы эти правила заработали".

В настоящее время в Организации экономического сотрудничества и развития обсуждаются вопросы создания общей системы корпоративных налогов для всех государств-членов.