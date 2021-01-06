Ассанж останется в тюрьме

Cуд в Лондоне отказался освободить под залог основателя организации "Викиликс" Джулиана Ассанжа. Cудья Ванесса Барайтсер заявила, что у Ассанжа есть мотив и достаточно возможностей для того, чтобы не явиться на рассмотрение апелляции американской прокуратуры, добивающейся его экстрадиции в США. Защита Ассанжа намерена оспорить это постановление.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис назвала решение суда большим разочарованием. "Джулиан, в первую очередь, не должен был бы находиться в тюрьме "Белмарш". Я призываю Министерство юстиции и президента США его помиловать".

В понедельник британский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США из-за существующего риска для его жизни. При этом в постановлении отмечается, что действия, в совершении которых обвиняется Ассанж, не могут считаться журналистской деятельностью. Минюст США выдвинул против австралийца обвинения в шпионаже и взломе компьютеров.