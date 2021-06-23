Граждане ЕС Великобритании сидят на чемоданах

Крайне неприятные последствия "брексита" настигли европейцев спустя пять лет после референдума. У граждан стран Европейского Союза осталось всего семь дней, чтобы подать заявление на получение вида на жительства в Соединенном Королевстве.

Те, кто не успеют, или не смогут это сделать вовремя, рискуют в конечном счете потерять право находиться на территории королевства, лишиться работы и услуг, которые предоставляет британское государство.

По данным министерства внутренних дел, статус постоянного резидента Великобритании уже попросили более пяти с половиной миллионов человек. Но бюрократическая машина не справляется: отставание от графика оформления документов идет на 400 тысяч заявлений.

В министерстве говорят, что тем, кто все еще ожидает решения о предоставлении ПМЖ, по истечении крайнего срока (30 июня), будет предоставлена бумага, подтверждающая подачу заявления. Таким образом, ожидающие документов люди, смогут по прежнему арендовать жилье в Великобритании и получать доступ к медицинскому обслуживанию.

Референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. "За" проголосовали почти 52% участвовавших плебисците избирателей. Против чуть более 48%.