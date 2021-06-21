Россия выбывает с Евро-2020 после разгромного проигрыша датчанам

Подопечные Станислава Черчесова прощаются с Евро-2020. Сборная России безапелляционно проиграла датчанам: у фанатов затеплилась было надежда, когда на мячи Миккеля Дамсгора и Юссуфа Поульсена с пенальти после перерыва ответил Артем Дзюба, однако Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле эти надежды оперативно похоронили. Россия второй раз подряд заняла 4-е место в своей группе на чемпионате Европы.

В другом матче группы бельгийцы обыграли финнов 2-0, голы Градецкого и Лукаку, и идут в последние 16 с первого места.

Сборные Нидерландов и Австрии вышли в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 от группы С. "Оранжевые" эффектно разгромили национальную команду Северной Македонии 3:0, голы на счету Мемфиса Депая и дважды после перерыва Джорджиньо Вейналдума. Австрияки с минимальным перевесом переиграли украинцев, которые пока в ожидании - от 6 групп турнира в плей-офф пройдут лишь 4 лучших команды с 3-х мест.

Во вторник продолжат выяснять отношения команды группы D, все они свели свои предыдущие матчи вничью.