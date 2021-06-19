Евро-2020: ничья и поражение чемпионов

В субботу на Евро-2020 Венгрия и Франция сыграли вничью 1:1 на стадионе им. Ференца Пушкаша в Будапеште. Венгерская сборная открыла счёт в матче против действующих чемпионов мира. Команда Дидье Дешама смогла отыграться лишь в середине второго тайма, но несмотря на заметное преимущество, победы так и не добилась

Матч в Мюнхене, где Германия встретилась с Португалией, принёс болельщикам сразу 6 голов: 4:2 в пользу хозяев поля. После поражения от чемпионов мира в первом туре подопечные Лёва сумели собраться, показать превосходную командную игру и разгромить чемпионов Европы. Которые, правда, здорово помогли сами двумя автоголами.

Таким образом группу F возглавляет Франция с 4 очками, по три очка у Германии и Португалии, одно — у Венгрии.

В группе E испанцы сыграли вничью со сборной Польши: встреча в Севилье закончилась со счётом 1:1.

В воскресенье состоятся матчи третьего тура группы A: лидер группы Италия в Риме встретится с Уэльсом, а на Олимпийском стадионе в Баку Швейцария сыграет с Турцией.