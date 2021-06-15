Франция обыграла Германию на Евро-2020

Сборная Франции со счетом 1:0 обыграла команду Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Мюнхене. На 20-й минуте мяч в свои ворота забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс.

Ранее во вторник в Будапеште португальцы разгромили венгров - 3:0. Нападающий Криштиану Роналду обошел француза Мишеля Платини и вышел на первое место по количеству голов в истории чемпионатов Европы по футболу.

В группе F Португалия и Франция набрали по три очка. В следующем туре сборная Франции сыграет в Будапеште с командой Венгрии, а немцы в Мюнхене встретятся с португальцами. Обе игры пройдут 19 июня.

В среду внимание российских болельщиков будет приковано к матчу сборной России с командой Финляндии. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск.