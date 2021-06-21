Беларуси добавят санкций

Новый пакет антибелорусских мер собираются утвердить в Люксембурге министры иностранных дел стран ЕС. На встречу приглашена и бывшая кандидат в президенты, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Как пояснил перед открытием переговоров Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, речь идет о персонализированном санкционном списке. "Это - расширенный пакет, думаю, всего там около 86 человек и организаций, - уточнил Боррель. - В качестве следующего шага мы обсудим экономические санкции, которые будут представлены Европейскому совету на заседании".

Ранее Россия обещала, что поможет Беларуси, если против нее введут санкции. Отношения ЕС и Минска резко обострились после инцидента 23 мая, когда по распоряжению белорусских властей в столице республики посадили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

Тогда белорусские силовики задержали находившегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, гражданку России.