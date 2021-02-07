"День солидарности с Беларусью"

Бело-красно-белые лучи поддержки белорусской оппозиции посылает Рига: в столице Латвии световое шоу в честь "Дня солидарности с Беларусью". Это инициатива, объявленная лидером оппозиции Светланой Тихановской. По данным её пресс-службы, на призыв откликнулись политики и представители диаспоры во многих странах мира.

На следующей неделе в Минске должно состояться Всебелорусское народное собрание, на которое приедут делегаты со всей страны. В преддверии этого мероприятия Тихановская призвала своих сторонников снова выйти на улицы.

"Люди выйдут, потому что они собираются каждую неделю во дворах и районах, несмотря на задержания и репрессии. Их гораздо больше, чем 2700 делегатов, которыми сейчас пытаются заменить голос народа", — уверена она.

Оппозиционная инициатива приурочена ещё к одному событию: исполнится полгода со дня президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9-го августа. На них, по официальным данным, в первом же туре победил Александр Лукашенко.

Сторонники Светланы Тихановской этот результат не признали, начались массовые акции протеста, встреченные жёстким противодействием со стороны силовых структур. Жертвами столкновений меньше чем за месяц стали по меньшей мере 4 человека. По данным ООН, минимум 450 человек подверглись пыткам.