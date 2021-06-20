Десятки активистов заблокировали подъезд к пункту пропуска на границе между Хорватией и Боснией и Герцоговиной. Они требуют распустить Frontex — агентство, охраняющее границы ЕС. Многие из беженцев пересекают границу здесь и месяцами ожидают решения властей в палаточных лагерях на хорватской стороне.

"Нас поддерживают люди из Испании, Германии, Австрии и Словении. Всем этим организациям, гражданам Евросоюза, надоела политика ЕС по иммиграции. Мы здесь, чтобы выразить протест против неё, чтобы ликвидировать Frontex и предоставить базовые права каждому человеку", — заявил президент итальянской правозащитной организации Linea d'Ombra Франческо Чибати.

Митингующие припарковали автомобили прямо на трассе и достали баннеры: "Остановите депортации" и "Не существует людей-нелегалов". Активисты упрекают Евросоюз в "лицемерии" и критикуют действия хорватской полиции: офицеров погранслужбы обвиняют в грабежах, избиениях и сексуальном насилии над мигрантами, прибывшими в страну через Боснию и Герцоговину.