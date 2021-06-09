Кладбище для утонувших мигрантов

Это кладбище, расположенное на юге Туниса, предназначено для утонувших мигрантов, пересекающих Средиземное море в надежде на лучшую жизнь в Европе. Еще до своего официально открытия, оно было заполнено уже наполовину. По словам алжирского художника Рашида Кораичи, который занимается оформлением кладбища, получившего название "Африканский сад", это место предназначено для тех, кому не повезло в море.

Мекки Луррайед, мэр Джарджиса: "Большинство нашей молодежи тоже отправилось по морю в Европу, поэтому и у нас были потери - среди жителей Джарджиса. Когда мы смотрим на могилы этих мигрантов, то вспоминаем наших детей".

Вики, нигерийка, спасенная после кораблекрушения: "Здесь много людей потеряли жизни - они хотели попасть в Европу, но не смогли этого сделать. И сейчас семьи ищут их, не зная, что они мертвы. Поэтому, когда я смотрю на эти могилы, мне очень тяжело и грустно".

В 2018 году художник Рашид Кораичи купил участок земли для кладбища в тунисском порту Джарджис, недалеко от ливийской границы. По его словам, он хотел подарить погибшим мигрантам вкус рая.

Рашид Кораичи, алжирский художник:_ "Это, увы, не фантастика. Когда видишь, что выбрасывает на берег море, что приносят сюда морские течения, понимаешь, что это кладбище уже совсем скоро будет заполено целиком"._

Мекки Луррайед, мэр Джарджиса: "Мы справляемся, как можем, и надеемся, что после открытия кладбища мы обсудим эту проблему с ЮНЕСКО, с международными движениями и особенно - с Европой".

На кладбище уже более 200 могил, многие из них остаются безымянными, а надгробия несут мрачную и скудную информацию, как например: "Женщина, черное платье, пляж Хашани", указывающее место, где было найдено тело.