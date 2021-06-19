Тяжёлые травмы на рейв-вечеринке

Тяжёлыми травмами закончилась попытка разогнать рейв-вечеринку во Франции, где в нарушение карантинных правил собрались около полутора тысяч человек. На место прибыли несколько сотен жандармов. Немедленно начались столкновения, в полицию полетела пиротехника и тяжёлые металлические шары для игры в петанк, стражи порядка ответили слезоточивым газом. Пострадали пятеро жандармов и двое участников вечеринки, причём одному из них, по имеющимся сообщениям, "оторвало руку".

Жандармерия и местные власти обвиняют собравшихся в злонамеренном нарушении правил и провокациях, участники вечеринки говорят о совершенно неоправданных действиях стражей порядка.

Само мероприятие, пл словам организаторов, было посвящено памяти молодого человека, которого считают жертвой полицейского насилия: два года назад, ещё до коронавируса, он пропал без вести во время разгона похожей вечеринки; его тело было найдено месяц спустя.