Дискотечный эксперимент в Ливерпуле

3000 ливерпульцев приняли участие в дискотеке, организованной британским правительством в складском помещении на окраине Ливерпуля. Массовые танцы были устроены в рамках эксперимента министерства здравоохранения: всех участников проверяли на коронавирус на входе и выхода, в помещении брались образцы воздуха.

«Крайне странное ощущение от прихода сюда. Здесь столько людей и без масок, без дистанцирования. Честно говоря, даже не верится».

«Просто сюрреалистично. Одна половина меня считает, что такого еще никогда не было, а другая, что так было всегда. В любом случае снова выйти – очень приятно».

Еще одна контрольная дискотека пройдет здесь же вечером в субботу. В ней примут участие до 5 тысяч человек. Но самый крупный эксперимент пройдет 15 мая на стадионе Уэмбли в Лондоне, где в присутствии зрителей пройдет финал Кубка Англии по футболу.