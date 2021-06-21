В России растёт заболеваемость Covid-19

Рост заболеваемости Covid-19 наблюдается более чем в 60 регионах России. В целом в больницах находятся около полумиллиона пациентов с коронавирусной инфекцией. Очередной рекорд по суточному приросту зафиксирован в Подмосковье, где было выявлено 1800 новых случаев, в связи с чем в области осталось около 10% свободных коек для заболевших Covid-19.

На этом фоне власти уже более чем 10 российских регионов ввели обязательную вакцинацию для работников отдельных отраслей и чиновников, а в других такая возможность рассматривается. А в Новгородской области начиная с октября вакцинации будет необходима для всех работающих.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов требуются повышенные меры безопасности. По его словам, среди людей моложе 40 лет отмечается двукратный прирост заболеваемости Covid-19.

Он также отметил, что благодаря прививке ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией можно сделать управляемой. На данный момент в России полностью привито чуть более 10% населения.

Между тем в июле в Москве начнется клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет. Оно будет проходить в три фазы в течении года. Ранее несовершеннолетних начали прививать препаратом производства Pfizer/BioNTech в европейских странах и США.