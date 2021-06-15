Куда пойдут вместе ЕС и США?

Дональд Трамп в последний раз встретился в Брюсселе с лидерами Евросоюза в мае 2017 года, спустя всего 4 месяца после вступления в должность американского президента. Тот саммит не принёс особенных плодов, а после него трансатлантические отношения пошли трещинами. Теперь, при Джо Байдене, ЕС и США принялись их ремонтировать. В вторник они прекратили спор о субсидиях авиастроителям и сняли друг с друга ряд таможенных пошли. Они договорились, что в ближайшие месяцы будут отменены введённые Трампом тарифы на импорт из Европы металлов. Но министр торговли США считает, что это нанесло бы ущерб американской экономике:

«Настоящую проблему создаёт не ЕС как таковой, а КНР. Она перебрасывает на европейский рынок избытки дешевых и грязных стали и алюминия, которые затем попадают в Америку и угрожает нашей металлургической промышленности и рабочим, - сказала Джина Раймондо. - Так что какие-то барьеры нужны".

Китай быстро развивается и уже составляет серьёзную конкуренцию в сферах высоких технологий и торговле. Вашингтон и Брюссель обвиняют Пекин в нарушении рыночных законов, хищении интеллектуальной собственности, экономических злоупотреблениях, в общем, в нечестной практике.

«Мы должны вместе с Европой написать правила, касающиеся новых технологий, - продолжала министр торговли США. - Нужно, чтобы мы могли полагаться друг на друга в поставках полупроводников. Так что наилучшая стратегия — это чтобы была сильная Америка и сильный ЕС ".

Есть и другие области, в которых ЕС и США договорились о более тесном сотрудничестве: это противодействие изменениям климата, преодоление последствий пандемии, внешняя и налоговая политика. Но такое сближение может снова повернуться вспять, если например, в 2024 году Дональд Трамп будет снова избран президентом и продолжит свой прежний курс.