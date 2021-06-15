Европейская миссия Джо Байдена

Королевский прием для Джо Байдена на последнем этапе его поездки в Евросоюз: президента США принимает бельгийский монарх Филипп. Программа европейского турне Байдена насыщена: она включает участие в саммите Большой семёрки, в саммите НАТО и в саммите ЕС-США.

Президент США приехал в Европу с особой миссией: восстановить отношения с ЕС, подпорченные его предшественником Дональдом Трампом. Во время встреч на саммите НАТО и Большой семёрки союзники заявили о намерении укрепить свое присутствие на мировой арене, но некоторые наблюдатели говорят, что слова должны подкрепляться решительными действиями.

Свен Бископ, Egmont Institute on International Relations (Брюссель):

"Уже недостаточно сказать: "Мы - США, мы - ЕС, мы не Китай или Россия. Я думаю, что люди в наших собственных странах, но также и в странах по всему миру, хотят услышать не то, кто мы и что мы. Они ожидают услышать от нас, что мы готовы предложить миру; каков наш проект для мира".

Для решения дальнейших задач прежде всего нужно восстановить доверие между самими союзниками. Ущерб, нанесённый трансатлантическим отношениям резкими заявленями Трампа в адрес ЕС, был частично покрыт заверениями Байдена.

Бруно Лете, German Marshall Fund:

"Европейцы приветствовали перезагрузку в отношениях США и ЕС, но многие помнят и травмы эпохи Трампа, когда всё, построенное за более чем 70 лет, просто исчезло за 3-4 года президентства Трампа. Некоторые европейцы уже думают о 2024 годе, когода в США состоятся следующие президентские выборы. Победит ли Байден? Останется ли он? Придёт ли кто-нибудь ещё? Таков сейчас подход многих европейцев к трансатлантическому партнёрству".

Если ЕС и США смогут приступить к урегулированию торговых и других разногласий, это станет первым шагом на пути к восстановления доверия и эффективного партнёрства.