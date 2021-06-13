С чем едет на Саммит НАТО Джо Байден

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп травмировал трансатлантические узы. Его преемник едет в понедельник в Брюссель, чтобы их залечить. Ожидается, что Джо Байден успокоит Старый Свет заверениями в том, что Европа – союзник Америки, а НАТО - жизненно важный элемент обороны Запада. Исполняющий обязанности посла США в НАТО сказал Euronews, что президент подтвердит приверженность альянсу:

"В мире мы часто наблюдаем рост угроз, а также усиление автократических режимов, - сказал Дуглас Джонс. - Поэтому важно укреплять НАТО как место, объединяющее демократию, показать, что демократические страны могут действовать сообща, обеспечивать безопасность своих народов и защищать друг друга ".

На Саммите НАТО будут обсуждать некоторые внутренние разногласия. Накануне министр обороны Франции сказал, что не разделяет озабоченности Соединённых Штатов по поводу растущей угрозы со стороны Китая. Париж и ряд других столиц ЕС ратуют за европейскую стратегическую автономию, то есть за ослабление зависимости от Пентагона. Америка призывает союзников к увеличению расходов на оборону.

«Мы не во всём согласны, но мы согласны во многом, - продолжал посол. - Что касается Китая, то ещё несколько лет назад этой темы даже не было в повестке дня НАТО. Но после консультаций мы пришли к консенсусу о том, что нам необходимо об этом говорить. Нам необходимо решить, как противостоять вызовам, которые бросает Китай трансатлантическому пространству безопасности, где усиливается китайское присутствие».

При новой администрации Вашингтон по-прежнему настороженно поглядывает на Москву. Байден начал свою поездку в Европу с предупреждений в адрес России. Он обещал проявить солидарность, чтобы не допустить ослабления безопасности союзников.

«Россия остается для НАТО самой непосредственной угрозой, - сказал Дуглас Джонси. - США ясно дали понять, что мы без колебаний решительно ответим на дестабилизирующие действия России, даже если мы стремимся к стабильности и предсказуемости в отношениях с ней».

После переговоров с коллегами в брюссельской штаб-квартире американский президент намерен подчеркнуть приверженность Соединённых Штатов статье 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне членов НАТО. После этого Джо Байден отправится в Женеву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.