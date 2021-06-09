Брюссель делает ставку на Байдена

Евросоюз надеется качественно улучшить отношения с США: восстановить доверие, разрядить обстановку и уладить торговые разногласия. Брюссель особо рассчитывает на нового американского президента Джо Байдена, который 15 июня встретится с лидерами европейских государств. Со своим заокеанским партнером ЕС стремится урегулировать вопросы, касающиеся корпоративного налогообложения, изменения климата, а так же выработать общую дипломатическую стратегию в отношении Москвы и Пекина.

Валдис Домбровскис, еврокомиссар по вопросам торговли: "Сейчас, после нескольких лет турбулентности, атмосфера изменилась к лучшему. Мы ищем новые пути, чтобы общими усилиями побороть пандемию, стимулировать экономический рост, построить более неконфликтный, демократический и безопасный мир. Мы планируем работать над реформой ВТО, вопросами в области климата, торговли и технологий, для создания равных возможностей и условий всем заинтересованным сторонам".

До прибытия в Брюссель на саммит ЕС, Байден примет участие во встрече стран "Большой семерки" в Великобритании, где также будут обсуждаться способы решения глобальных проблем, в том числе пандемии коронавируса.

Дачьян Чолош, депутат Европарламента: "Что касается COVID-19, я надеюсь, что Соединенные Штаты, так же как Европейский Союз, возьмут на себя обязательства по экспорту вакцин, поддержат механизм Covax, и действительно будут играть ключевую роль в борьбе с пандемией. Я надеюсь, что ЕС, США и другие сверхдержавы внесут свой вклад в решение этой проблемы на международном уровне. Чтобы победить коронавирус, недостаточно вакцинировать население только в ЕС и США, необходимо предоставить вакцины странам Латинской Америки, Азии и Африки".

Ожидается, что на саммите в Брюсселе от ЕС и США прозвучит призыв провести новое научное исследование по вопросу происхождения коронавирусной инфекции, ставшей причиной глобального санитарного кризиса.