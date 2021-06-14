В Женеве ждут высокопоставленных гостей

16 июня здесь состоится саммит президентов России и США. Швейцария принимает меры, чтобы консультации на высшем уровне прошли в безопасной и конфиденциальной обстановке. У нейтральной страны в этом плане большой опыт. К предстоящим переговорам приковано внимание не только политиков во всем мире, но и простых людей. Проживающие в Женеве русские мигранты с нетерпением ждут события.

Светлана Вилли, владелица магазина Sputnik: "Это шаг к переговорам... Это очень хорошо, что два таких лидера двух мировых держав встретятся у нас здесь в Женеве. Это очень льстит даже".

Юрий Обозный, журналист и переводчик: "Лучшей площадки сейчас, наверное, придумать нельзя. Что я ожидаю? Я ожидаю, что будут озвучены наконец реальные проблемы человечества, не то, что подбрасывает пресса, не только "желтая", а любая - всевозможные проблемы, чтобы размыть повестку дня".

Ожидается, что Владимир Путин и Джо Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. В МИД Швейцарии с просьбой об аккредитации обратились более 1200 журналистов из 44 стран.