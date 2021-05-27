Путин за вакцинацию без принуждения

Прививаться от коронавируса необходимо - добровольно, но не принудительно. Об этом заявил президент России. Несмотря на то, что обе дозы вакцины получили лишь 10% жителей страны, Владимир Путин отверг предположение о планах властей объявить вакцинацию обязательной.

Но, отметил он, учитывая приближение сезона отпусков, крайне важно предотвратить распространение инфекции и сформировать "коллективный иммунитет".

Владимир Путин, президент РФ:

"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью, особенно люди старших возрастов".

Слухи о том, что россиян ждёт принудительная иммунизация подогрела новость о её введении в Якутии. Об этом 25 мая объявил глава республики. Правда, позже в релизе о вакцинации слово "обязательная" заменили на "массовая".

Глава государства призвал не медлить с получением вакцины, подчеркнув,что в стране для этого созданы все условия, а препарат - "надёжный и безопасный".

Владимир Путин, президент РФ:

"Специалисты на основе полученной практики многомиллионного применения этой вакцины. Видят, что она не вредит здоровью, не приводит к каким-то серьёзным осложнениями. Но реально уже плотно защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжёлое течение болезни".

В России зарегистрированы четыре отечественных препарата. Развёрнуты тысячи прививочных пунктов. Однако доля желающих получить вакцину снижается. По данным опроса "Левада-центра", свыше 60% россиян не готовы прививаться от COVID-19 "Спутником V".