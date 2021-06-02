"Право на статус беженца": глава БАПОР в Восточном Иерусалиме

Палестинские семьи, выселенные из своих домов в Восточном Иерусалиме, имеют полное право на статус беженцев и международную защиту. Об этом заявил Филипп Лаццарини, глава БАПОР — Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Он посетил район Шейх Джаррах, где и происходили выселения, ставшие причиной недавнего обострения палестино-израильского конфликта.

Ряд правозащитных организаций обвиняют Израиль в совершении военных преступлений — бомбардировок плотных жилых кварталов, что привело к гибели множества мирных жителей. Среди прочего, под авиаудары попали две школы под эгидой БАПОР. В Секторе Газа собирают доказательства для передачи в Международный уголовный суд. Правда, Израиль не признаёт авторитета МУС.

Власти еврейского государства, в свою очередь, регулярно обвиняли Ближневосточное агентство ООН в поддержке палестинских экстремистов.