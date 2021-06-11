Главу ФБК Ивана Жданова объявили в розыск

Российские власти объявили директора «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова в федеральный розыск. В соответствующей базе МВД говорится, что это решение принято в связи с обвинениями в уголовном преступлении.

Сам Жданов напоминает, что стал фигурантом целого ряда уголовных дел, связанных с деятельностью Алексея Навального и его организаций. Он жалуется на следствие, которое, по его словам, мешает работать адвокатам, а сами разбирательства рассматривает как расправу над оппозицией после ареста основателя ФБК.

Не надо иллюзий. Все это происходит из-за того, что они позволили себе держать в тюрьме главного оппозиционного политика, Алексея Навального. Иван Жданов директор ФБК

Российские власти объявили «Фонд борьбы с коррупцией» «иностранным агентом», прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК, штабов Навального и связанного с ними «Фонда защиты прав граждан» «экстремистскими организациями», на этой неделе Мосгорсуд постановил их ликвидировать.

Штабы Навального, между тем, были распущены ещё до этого решения, а руководство ФБК приостановило приём пожертвований и «формально» разорвал трудовые контракты со всеми сотрудниками.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, за неделю до решения суда подписал запрет на участие в выборах для руководителей, активистов и сторонников «экстремистских организаций». Закон имеет обратную силу и распространяется, в том числе, на тех, кто поддерживал ФБК и штабы Навального ещё до вступления нововведений в силу, переводил им деньги или публиковал сообщения в поддержку оппозиционеров в социальных сетях.