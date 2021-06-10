Папа римский не принял отставку кардинала Маркса

Папа римский Франциск отклонил прошение об отставке архиепископа Мюнхена и Фрайзенга немецкого кардинала Рейнхарда Маркса. Об этом сообщила служба печати Святого престола и привела письмо понтифика кардиналу.

В начале июня 67-летний Маркс обратился к Франциску с прошением об отставке, несмотря на то, что в Римско-католической церкви иерархи, как правило, покидают посты по достижении 75-летнего возраста. В своем послании кардинал написал, что католическая церковь "оказалась в мертвой точке". Отречением Маркс хотел подчеркнуть, что лично разделяет ответственность за все ошибки, связанные со скандалами с педофилией в церкви.

В последние годы сразу несколько высокопоставленных прелатов ушли в отставку, были отстранены или предстали перед правосудием, в том числе в Ватикане. Часть из них обвиняли в сокрытии подобных преступлений со стороны подчиненных.