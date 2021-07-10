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Италия

Папа Римский возвращается

 Ольга Кепински
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Больница им. Агостино Джемелли, откуда понтифик выступит с проповедью
Больница им. Агостино Джемелли, откуда понтифик выступит с проповедью   -   Авторское право  Alessandra Tarantino/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Католики всего мира ждут первого публичного появления папы Римского Франциска после перенесенной операции на кишечнике.

Как ожидается, в воскресенье понтифик собирается провести воскресную проповедь с десятого этажа больницы им. Агостино Джемелли, где проходит лечение.

Накануне стало известно, что глава римской католической церкви уже приступил к работе и уже сам провел мессу в присутствии тех, кто находится с ним в эти дни.

Папа Франциск поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

О госпитализации понтифика стало известно 4 июля. Плановая операция симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника) прошла в римской больнице имени Агостино Джемелли, врача-францисканца, в которой проходил лечение и его предшественник Иоанн Павел II.