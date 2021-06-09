Демонстранты вышли на улицы Лимы в знак протеста против результатов президентских выборов. По последним данным, набирая чуть более 50% голосов, лидирует радикальный социалист Педро Кастильо. Сразу за ним — правый консерватор Кейко Фухимори. Ее сторонники уверены: дело в подтасовках.

"Что они скрывают? Демократия должна жить! Нет коммунизму!" — говорят они.

Подсчет голосов еще не закончен, но недовольны сторонники обоих лагерей. Те, кто поддерживает Кастильо, школьного учителя из глубинки, который собирается переписать конституцию и национализировать основные секторы экономики, считают, что перевес в полпроцента голосов — уже достаточная причина, чтобы объявить его президентом.

"Он победил в 19 провинциях, а дамочка — только в шести или семи. Они точно готовят что-то нечестное", — уверены соратники Кастильо.

Выборы разделили страну на две части: бедные регионы Андов и Амазонки проголосовали за Кастильо, а столица и богатое побережье — за Фухимори. Дочь бывшего президента страны пообещала заплатить $2,500 каждой семье, хотя бы один член которой переболел коронавирусом.

Новоизбранный президент вступит в должность 28 июля и останется у власти пять лет.