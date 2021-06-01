Самая высокая смертность от Covid-19 — в Перу

Перу — государство с самой высокой смертностью от коронавируса на душу населения. Об этом заявили власти страны. Они применили новую методику подсчёта числа заболевших и умерших, учли в том числе и статистическую избыточную смертность. Число погибших после пересчёта возросло почти втрое: с 69 тысяч до более чем 180 тысяч. Учитывая население Перу, смертность составила более 5 случаев на каждую тысячу человек. В последнее время в Перу резко увеличились поставки вакцин. С начала этой недели в страну привезли почти три миллиона доз.

А в Венесуэле ситуация с прививками гораздо хуже. По темпам вакцинации страна находится в самом низу списка южноамериканских государств. По одной дозе получили чуть более 1% населения. Прививочная кампания в стране началась в конце февраля. Врачи получают препараты из России и Китая. Каракас заказывал и вакцины западного производства, но не получил их из-за долгов перед Всемирной организацией здравоохранения.

Крупная партия вакцины "АстраЗенека" — прибыла накануне и в Аргентину. Эпидемическая ситуация там остаётся тяжёлой, в понедельник из-за этого страну лишили права проводить Кубок Южной Америки по футболу. Коронакризис тяжело ударил и по экономике страны. Значительно увеличился разрыв между бедными и богатыми. По официальным данным, за чертой бедности живут 42% населения; среди детей младше 14 лет таких почти 60%.