Миссия для Романа Протасевича

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская призвала создать специальную миссию для проверки состояния задержанного в Беларуси журналиста-диссидента Романа Протасевича. Об этом она заявила во время своего выступления в Сенате Чехии, куда была приглашена:

"К Роману Протасевичу уже больше 11 дней не может попасть адвокат. Мы больше, чем уверены, что его избивают, что его пытают. Но доступа к нему нет, и ничего с этим поделать невозможно. Поэтому необходимо настаивать на организации особой миссии для доступа медиков либо политиков-дипломатов к политзаключённым, чтобы посмотреть, убедиться в условиях содержания этих людей".

Светлана Тихановская - жена заключённого в тюрьму блогера Сергея Тихановского, баллотировавшаяся в президенты Беларуси после того, как ее муж попал в тюрьму. Победителем выборов был объявлен действующий президент Лукашенко, но оппозиция оспорила результаты. На протесты, в которых приняли участие сотни тысяч людей, власти ответили репрессиями.

Роман Протасевич был одним из основателей телеграм-канала НЕХТА, ставшего основным источником информации о происходящем в стране. Его задержали в аэропрту Минска после принудительной посадки самолета, в котором он направлялся в Вильнюс. Страны ЕС назвали случившееся "актом государственного воздушного пиратства", а во многих европейских городах прошли акции в поддержку задержанного.

Позже в интервью белорусскому гостелеканалу ОНТ Романом Протасевич признал вину "в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок". Но его рдные и близкие, а также белорусская оппозиция заявили, что признания были сделаны в результате пыток.