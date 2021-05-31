В Бухаресте может появиться "улица Романа Протасевича"

Румыния призывает страны Евросоюза примкнуть к кампании за то, чтобы назвать именем Романа Протасевича улицу, где находится посольство Республики Беларусь.

В адресованном лидерам ЕС письме, восемь евродепутатов во главе с Дачианом Чолошем, председателем группы "Обновить Европу", и евродепутатом Рамоной Стругариу, членом Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, призывают государства-члены последовать примеру Бухареста.

Инициатором кампании выступил профессор Бухарестского университета Андрей Ойстеану. Он нашёл поддержку у Клотильды Арманд - мэра первого сектора румынской столицы, где как раз и расположено посольство Беларуси.

В интервью Euronews имеющая также французское гражданство Арманд заявила, что если кампания даст результат, и улица станет носить имя Романа Протасевича, любая корреспонденция, отправляемая в Минск, будет напоминанием белорусским властям о том, что "международное сообщество не потерпит нарушений прав человека". "Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы показать, что терроризм не пройдет. Это мирный способ выразить... наш протест и нашу солидарность", - добавила мэр.

Клотильда Арманд подчеркнула, что необходимые шаги уже предприняты, и если всё пойдет по плану, "название улицы может быть изменено в течение месяца".

Эта мера всё ещё нуждается в одобрении городских властей, но Арманд отметила, что дело упрощает тот факт, что улица возле белорусского посольства не жилая. "Обычно, - пояснила она, - трудно переименовать улицы с многочисленным населением, поскольку граждане протестуют, так как не хотят, чтобы их удостоверения личности меняли". Нов данном случае "это вполне осуществимо", имеет смысл и находится в моей власти", - заключила мэр первого сектора Бухареста.

Со своей стороны евродепутат Рамона Стругариу рассказала Euronews, что, узнав об инициативе Ойстеану и Арманд, решила "вывести её на новый уровень: написать всем странам-членам ЕС письмо с призывом поддержать идею, подключить к ней мэров европейских столиц в знак солидарности" с белорусской оппозицией. "Эта идея родилась в гражданском обществе", - напомнила Стругариу, - политики лишь придали ей необходимый импульс. "Смысл инициативы прост: Свобода", добавила она.

Я думаю, что сегодня имя Романа Протасевича является символом свободы, поэтому должно быть повсюду Рамона Стругариу член Европарламента от Партии свободы, единства и солидарности

"Я думаю, что сегодня имя Протасевича... является символом свободы, поэтому должно быть повсюду". Член Европарламента от Партии свободы надеется, что их действия "помогут спасти жизнь" белорусского журналиста. "Нам действительно небезразлична его жизнь и жизнь людей, подвергающихся угнетению в Беларуси", добавила она. Румынский политик выразила надежду, что послание "даст людям возможность продолжать борьбу за свободу".

Euronews обратился за комментарием в посольство Беларуси в Румынии. Ответа пока не последовало.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки и проверки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже в Минске уточнили, что на борту находился разыскиваемый властями основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTА Роман Протасевич, его задержали. как и его подругу, российскую гражданку Софью Сапегу.

В тот же день вечером самолет вылетел из Минска и приземлился в Вильнюсе. 25 мая на сайте департамента по авиации Минтранса Белоруссии появилась расшифровка переговоров пилота Ryanair с белорусским диспетчером. Из нее следовало, что диспетчер сообщил пилоту о поступлении информации о взрывном устройстве на борту. Он дал рекомендацию направить самолет в Минск, с чем согласился командир воздушного судна.