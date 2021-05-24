ЕС требует немедленно освободить Романа Протасевича

Саммит глав государств Евросоюза резко осудил принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси и потребовал немедленно освободить задержанного журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу.

Пока европейские лидеры обсуждали ответные меры на действия Минска, белорусские спецслужбы распространили видеообращение Протасевича.

Роман Протасевич, бывший главный редактор телеграм-канала "Нехта":

"Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в Национальном аэропорту Минска. Сейчас я нахожусь в СИЗО n°1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске".

Саммит ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны.

Кроме того ЕС намерен в ближайшее время расширить персональные и экономические санкции в отношении официального Минска.