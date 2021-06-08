Европейские пасеки ставят на био и защищают пчел

_Мед - ценный натуральный продукт, обладающий лечебными свойствами. Сегодня как никогда производство должно быть экологичным и устойчивым, чтобы защитить пчел от вымирания и так гарантировать непрерывность процесса опыления. _

Надежная защита для маленьких вечных тружеников: охрана пчел сегодня - один из главных трендов агросектора. Пчелы обеспечивают опыление более 80% сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений в Европе. И поставляют нам вкусный мед.

Охрана пчел - один из элементов европейской стратегии продовольственной безопасности и экологичного сельского хозяйства "С фермы на вилку". В рамках проекта ЕС финансирует специальные программы для пчеловодов, инвестируя в них около 40 миллионов евро.

Мы отправились в Румынию, в город Яссы, где встретились с хозяином семейной пасеки Apicris Natura. Его пчелы производят 400 тонн меда в год.

Для Кристнела забота о пчелах - синоним заботы о природе. Он знает, что главные враги насекомых сегодня - агрессивные удобрения, грязный воздух и сбой сезонных биоритмов из-за глобального потепления. "Здоровье пчел - наш приоритет, только так мы будем и впредь получать хорошую продукцию, - отмечает он. - Наши пчелиные семьи должны быть в полной форме. Вот почему мы используем только экологически чистые удобрения и органические, одобренные средства ухода".

Еще один важный адрес для румынского и - шире - европейского пчеловодства находится в часе езды от столицы, Бухареста. Компания Rom Honey group - форпост пчеловодов. Она приобретает мед у десятков местных хозяйств, экспортируя его в Европу, на Ближний Восток и в Азию.

Устойчивый подход здесь увязан с особым вниманием к стандартам качества. Образцы меда тестируются и сертифицируются не только румынскими лабораториями, но и контролирующим ведомством в Германии. Этот вариант призван гарантировать высочайший уровень качества для потребителей. Директор фирмы Андра Никитеан рассказывает: "Основные характеристики нашего меда, заявленные в стандартах качества - это отсутствие антибиотиков, никакихподделок, обеспечениепчелам надлежащегоуровнявлажности и, конечно, органические удобрения. В соответствии с законодательством, мы обязаны сохранять сертифицированные образцы в течениедвух лет, и, конечно, мы соблюдаем закон. Таким образом гарантирована стопроцентная прозрачность".

Компания участвует в партнерском новаторском проекте с одни из ведущих исследовательских институтов Румынии, ICECHIM. И потребителям, и ученым хорошо известны антимикробные, ранозаживляющие, тонизирующие свойства меда. Ориентируясь на них, исследователи расширяют спектр применения меда.

Директор института , ICECHIM Флорин Оансеа рассказывает: "У нас была идея производить обогащенные сорта меда, добавлять в них соединения, позволяющие приблизить мед к лекарственным средствам. Это соединение мы получили из мякоти лесных плодов, она остается после того, как выжат сок".

Конструктивное взаимодействие между пчелами, окружающей средой и производителями гарантирует: в выигрыше останутся все. Одна из важных практик пасечников - передвижение ульев ближе к цветущим лугам. Это позволяет улучшить качество меда и активность опыления. Хорошо пчелам - хорошо и любителям меда!