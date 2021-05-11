Срочная новость
This content is not available in your region

Farm to Fork

Устойчивое сельское хозяйство, недорого

 Claudio Rosmino
euronews_icons_loading
Устойчивое сельское хозяйство, недорого
Авторское право  euronews
Размер текста Aa Aa

Это место может показаться центром управления космическими полетами, но на самом деле это крупный европейский аукцион по продаже овощей и фруктов в Бельгии. Ежедневно здесь продают до 4 тысяч тонн свежих продуктов. Фрукты и овощи поступают от более тысячи фермеров, которые присоединились к BelOrta, одному из крупнейших кооперативов в Европе. В 2020 году его оборот составил 480 миллионов евро

С точки зрения фермеров устойчивое производство продуктов питания также означает получение справедливого дохода. Чтобы гарантировать его, а также высокие стандарты качества для клиентов, организация разделяет с аграриями строгие производственные процедуры.

Джо Ламбрехт, менеджер по продажам и маркетингу, BelOrta: "Мы стремимся к наиболее оптимальным ценам на рынках для защиты наших производителей. Мы также хотим, чтобы потребители могли наслаждаться нашими свежими и здоровыми продуктами. Если вы хотите завоевать доверие потребителя, доверие наших покупателей к продукции наших производителей, вы должны рассматривать долгосрочную взаимосвязь между тем, что происходит на полях, в хозяйствах производителей, и тем, что происходит дома у потребителей".

Справедливые рыночные условия, устойчивое земледелие и стандарты качества для потребителей являются одними из столпов новой Единой сельскохозяйственной политики ЕС (ЕСХП).

Эта система направлена на объединение социальных, экономических и экологических подходов для достижения устойчивой модели европейского сельского хозяйства.

В период с 2023 по 2027 год ЕСХП увеличит вклад европейского сельского хозяйства в достижение целей в рамках программ "Зеленая сделка" и "От фермы до стола", в частности, в сферах социальной устойчивости (поддержка сельских сообществ), экономической устойчивости (меры для обеспечения экономической жизнеспособности ферм) и экологической устойчивости, поощряя зеленое земледелие, а также сохранение биоразнообразия и природных ресурсов.

А мы из Синт-Кателейне-Вавер отправляемся на фермы в Пютте и Галле, которые входят в сеть BelOrta. Они внесли некоторые устойчивые изменения в производственную деятельность при финансовой поддержке Единой сельскохозяйственной политики ЕС.

В этой огромной теплице, где растут тысячи томатов, ничего не пропадает зря. Система когенерации производит дополнительную энергию, которая затем направляется в местную сеть. Изоляционные экраны способствуют экономии тепла в ночное время. Для защиты растений от болезней применяются естественные методы, а ирригационная система является прекрасным примером круговой модели. Она использует 100% собранной дождевой воды, объясняет Кевин, представляющий четвертое поколение овощеводов в своей семье.

Кевин Питтоорс, владелец компании Primato: "Избытки воды собираются и после постдезенфекционной обработки повторно используются в культивировании, так что фактически образуется полностью замкнутый цикл, и ничего не теряется. Мы также максимально используем дождевую воду, чтобы максимально эффективно удовлетворять наши потребности в воде".

Система светодиодного освещения, установленная в другой части теплицы, позволяет компенсировать дефицит света в зимние месяцы.

Кевин Питтоорс: "Преимущество светодиодного освещения в том, что оно потребляет меньше энергии, что обеспечивает ее экономию. Кроме того мы можем предоставить оптимальный спектр, который нужен растениям".

Фермеры, как мелкие, так и крупные, играют важную роль во многих аспектах перехода к более экологичному сельскому хозяйству и сохранения биоразнообразия. Устойчивые решения, такие как когенерационная технология, рециркуляция воды и теплоизоляция, также внедрены в этой семейной компании по производству клубники в Галле.

Защита от болезней растений обеспечивается естественными методами, а также с помощью новейших технологий, такими как автономный робот, который использует ультрафиолетовый свет для борьбы с мучнистой росой на клубнике. Предполагается, что этот метод поможет сократить использование пестицидов.

Робин Колемби, производитель клубники:_ "В основном, мы применяем биологическую стратегию. Сначала для борьбы с болезнями растений мы используем как можно больше их биологических или естественных врагов, и только в крайних случаях мы применяем химические вещества. Конечно, важно, чтобы все мы прилагали такие усилия, потому что в конечном итоге это влияет на наш конечный продукт. Со стороны потребителей растет спрос на более экологически чистые фрукты, не содержащие пестицидов"._