Устойчивое сельское хозяйство, недорого

Это место может показаться центром управления космическими полетами, но на самом деле это крупный европейский аукцион по продаже овощей и фруктов в Бельгии. Ежедневно здесь продают до 4 тысяч тонн свежих продуктов. Фрукты и овощи поступают от более тысячи фермеров, которые присоединились к BelOrta, одному из крупнейших кооперативов в Европе. В 2020 году его оборот составил 480 миллионов евро

С точки зрения фермеров устойчивое производство продуктов питания также означает получение справедливого дохода. Чтобы гарантировать его, а также высокие стандарты качества для клиентов, организация разделяет с аграриями строгие производственные процедуры.

Джо Ламбрехт, менеджер по продажам и маркетингу, BelOrta: "Мы стремимся к наиболее оптимальным ценам на рынках для защиты наших производителей. Мы также хотим, чтобы потребители могли наслаждаться нашими свежими и здоровыми продуктами. Если вы хотите завоевать доверие потребителя, доверие наших покупателей к продукции наших производителей, вы должны рассматривать долгосрочную взаимосвязь между тем, что происходит на полях, в хозяйствах производителей, и тем, что происходит дома у потребителей".

Справедливые рыночные условия, устойчивое земледелие и стандарты качества для потребителей являются одними из столпов новой Единой сельскохозяйственной политики ЕС (ЕСХП).

Эта система направлена на объединение социальных, экономических и экологических подходов для достижения устойчивой модели европейского сельского хозяйства.

В период с 2023 по 2027 год ЕСХП увеличит вклад европейского сельского хозяйства в достижение целей в рамках программ "Зеленая сделка" и "От фермы до стола", в частности, в сферах социальной устойчивости (поддержка сельских сообществ), экономической устойчивости (меры для обеспечения экономической жизнеспособности ферм) и экологической устойчивости, поощряя зеленое земледелие, а также сохранение биоразнообразия и природных ресурсов.

А мы из Синт-Кателейне-Вавер отправляемся на фермы в Пютте и Галле, которые входят в сеть BelOrta. Они внесли некоторые устойчивые изменения в производственную деятельность при финансовой поддержке Единой сельскохозяйственной политики ЕС.

В этой огромной теплице, где растут тысячи томатов, ничего не пропадает зря. Система когенерации производит дополнительную энергию, которая затем направляется в местную сеть. Изоляционные экраны способствуют экономии тепла в ночное время. Для защиты растений от болезней применяются естественные методы, а ирригационная система является прекрасным примером круговой модели. Она использует 100% собранной дождевой воды, объясняет Кевин, представляющий четвертое поколение овощеводов в своей семье.

Кевин Питтоорс, владелец компании Primato: "Избытки воды собираются и после постдезенфекционной обработки повторно используются в культивировании, так что фактически образуется полностью замкнутый цикл, и ничего не теряется. Мы также максимально используем дождевую воду, чтобы максимально эффективно удовлетворять наши потребности в воде".

Система светодиодного освещения, установленная в другой части теплицы, позволяет компенсировать дефицит света в зимние месяцы.

Кевин Питтоорс: "Преимущество светодиодного освещения в том, что оно потребляет меньше энергии, что обеспечивает ее экономию. Кроме того мы можем предоставить оптимальный спектр, который нужен растениям".

Фермеры, как мелкие, так и крупные, играют важную роль во многих аспектах перехода к более экологичному сельскому хозяйству и сохранения биоразнообразия. Устойчивые решения, такие как когенерационная технология, рециркуляция воды и теплоизоляция, также внедрены в этой семейной компании по производству клубники в Галле.

Защита от болезней растений обеспечивается естественными методами, а также с помощью новейших технологий, такими как автономный робот, который использует ультрафиолетовый свет для борьбы с мучнистой росой на клубнике. Предполагается, что этот метод поможет сократить использование пестицидов.

Робин Колемби, производитель клубники:_ "В основном, мы применяем биологическую стратегию. Сначала для борьбы с болезнями растений мы используем как можно больше их биологических или естественных врагов, и только в крайних случаях мы применяем химические вещества. Конечно, важно, чтобы все мы прилагали такие усилия, потому что в конечном итоге это влияет на наш конечный продукт. Со стороны потребителей растет спрос на более экологически чистые фрукты, не содержащие пестицидов"._