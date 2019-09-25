Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов

Названы хозяева финальных встреч Лиги чемпионов 2021, 2022 и 2023 годов. Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, первая из них пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". До сих пор решающие матчи еврокубка на территории России принимала лишь Москва. В 2008 году в "Лужниках" победу праздновал "Манчестер Юнайтед".

Сезон 2021/22 завершится на немецкой "Альянц-Арене" в Мюнхене. Семь лет назад на своем домашнем поле "Бавария" вышла против "Челси", но заветный трофей достался англичанам.

Финал 2023-го года станет восьмым в истории лондонского "Уэмбли". Таким образом легендарный стадион отметит еще и свой столетний юбилей.

На заседании в Любляне исполком УЕФА призвал клубы бороться за права женщин и рекомендовал не проводить матчи в странах, где вход на стадионы разрешен лишь для мужчин.