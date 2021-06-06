Память о высадке в Нормандии

Во французской коммуне Вер-сюр-Мер открылся мемориал в честь солдат союзных войск, погибших в 1944 году при высадке в Нормандии.

Но в английском графстве Стаффордшир церемонию открытия монумента, который профинансировало британское правительство и частные меценаты, смотрели на больших экранах в саду мемориального комплекса, посвященного военным Соединенного Королевства. Для британцев этот памятник важен тем, что на нем выгравированы имена павших соотечественников, у которых до это не было официально признанного места упокоения.

Уже второй год подряд из-за пандемии коронавируса ветераны-участники крупнейшей в мировой истории морской десантной операции и родственники павших не могут приехать во Францию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях.

Наряду с инаугурацией "британского" мемориала во Франции прошли еще несколько церемоний в память об одном из ключевых этапов освобождения Европы от нацистов в ходе Второй мировой войны. На территории Нормандии находятся десятки мемориалов, посвященных событиям 1944 года.