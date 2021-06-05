"День Д": в Нормандии откроют мемориал британским солдатам

Во французской коммуне Вер-сюр-Мер готовятся к памятным мероприятиям, приуроченным к 77-й годовщине высадки союзников в Нормандии, крупнейшей в мировой истории морской десантной операции. Здесь состоится торжественное открытие мемориала погибшим в "день Д" британским военнослужащим. Но присутствовать при этом смогут далеко не все желающие. Из-за действующих в связи с пандемией ограничений на поездки добраться до Франции члены семей павших не смогут.

Лишь один ветеран из США примет участие и в церемонии на Нормандском американском кладбище. Это бывший военный медик Норман Шэй. Ему 96 лет, он уже долгое время живет во Франции и сожалеет о переменах, которые внесла в жизнь пандемия.

"Во Франции помнят об этих людях, они у них в сердцах. Они помнят о том, что эти люди сделали для них. И, я думаю, они никогда этого не забудут", - говорит ветеран.

Накануне главных торжеств в коммуне Кольвиль-Монгомери проехала колонна автомобилей военных лет. На машинах французские и американские флаги.

"Нам всего этого не хватало. Столько радости, счастья, возможности отдать должное всем ветеранам. Это и есть главная причина, почему мы здесь", - говорит Паскаль Леклер, член ассоциации "Память об Омаха-Бич-44".

В общей сложности 6 июня 1944 года на французский берег высадились свыше 156 тысяч военнослужащих. Погибли 4414 человек.