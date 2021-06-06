"Британский" мемориал открылся в Вер-сюр-Мер

Мемориал в честь 22 442 солдат союзных войск, погибших в 1944 году при высадке в Нормандии, открылся в воскресенье во французской коммуне Вер-сюр-Мер. Его уже назвали "британским", хотя, как подчёркивают историки, военнослужащие 38 национальностей участвовали в операции "Оверлот". Среди них, например, 177 французов.

В торжественной церемонии под звуки волынок приняли участие министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли и британский посол в республике Эдвард Ллевелин.

"Впечатляющий" монумент, который "следовало давно построить", приветствовал в специальном коммюнике Принц Чарльз.

Из-за вызванных пандемией коронавируса ограничений британские ветераны высадки в Нормандии не смогли принять участие в церемонии. Её полная видеозапись будет выложена в интернете.

Возведение монумента обошлось в 33 миллиона евро, его профинансировало британское правительство и частные меценаты. На нём выгравированы имена всех павших в Нормандии союзников.