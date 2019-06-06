Высадка в Нормандии: их осталось немного

Над "Омаха-Бич" восходит солнце ... Теплое, мирное... Здесь собрались ветераны Второй мировой, те, кто выжил в июне сорок четвертого и дожил до наших дней. Их осталось немного. Вместе с героями - их дети, внуки и правнуки. Звуки волынки разрывают тишину и память снова обнажает раны.

Гарри Риду и Джоку Хаттону за - девяносто. Но возраст им не помеха. Семьдесят пять лет спустя после высадки союзников на северо-западе Франции, они снова совершают прыжок над Нормандией. На этот раз с "красными дьяволами" - командой британского парашютного полка.

В мясорубке на "Омаха-Бич" Рэй Ламберт, 23-летний парень из Алабамы в день высадки спас 15 жизней. Раненых он прятал за большим камнем. Сегодня здесь установлена мемориальная плита.

Рэй Ламберт, ветеран: "Это очень важно для меня. На плите высечены имена тех, с кем я служил. В течение многих лет, я приезжал сюда. И не на что было посмотреть. Ни табличек, ни имен. Как будто никогда не существовало ни их самих, ни того, что они сделали".

Британцы, американцы, канадцы, солдаты Третьего рейха. Земля приняла всех. На немецком кладбище Ла Комб - 20 тысяч захоронений. Пауль Хольц бежал и попал в плен. День высадки союзников он считает для себя благословением.

Пауль Хольц, ветеран: "Мне было 22 года, когда я вернулся из тюрьмы. Слава Богу, выучил там английский и начал работать на немецкой границе. В полиции, в аэропортах. Я занимался этим лет семь-восемь. Вы должны учить английский, месье. Все, что потом случилось со мной, это потому, что я занимался английским в американской тюрьме".

В эти дни в небе над южной Англией и северной Францией - самолеты времен Второй мировой. В реве моторов - скорбь о погибших и благодарность героям страшной войны.