Высадка в Нормандии: чествование ветеранов в Портсмуте

В британском Портсмуте ветераны-участники высадки союзных войск в Нормандии разделили сцену с мировыми лидерами, но в этот день президентам, премьер-министрам и даже членам королевских семей были отведены лишь второстепенные роли. Атмосферу торжества и праздника омрачал лишь тот факт, что для большинства ветеранов подобное грандиозное чествование может быть последним.
Королева Елизавета II, обращаясь к ветеранам, поблагодарила их от имени британского народа.
Президент Дональд Трамп прочитал молитву, написанную его предшественником Франклином Рузвельтом в военное время.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прочла письмо солдата, адресованное семье.
Президент Эммануэль Макрон прочитал трогательное письмо 16-летнего французского бойца сопротивления, написанное перед казнью.
После выступления мировых лидеров торжественное мероприятие продолжилось в воздухе. Самолеты ВВС Великобритании раскрасили небо над Ла-Маншем в цвета французского триколора, отдав дань уважения немногочисленным оставшимся в живых участникам высадки в Нормандии союзных войск 75 лет назад.