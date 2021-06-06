В Боснийском селе снесена православная церковь

В боснийской деревне Коньевич Поле снесена православная церковь. Местная жительница добивалась этого более 20 лет. Мусульманка Фата Орлович бежала из деревни во время войны в начале 90-х, а когда на рубеже веков вернулась домой, то оказалось, что на её собственной земле, в десятке метров от дома, построена православная часовня.

Фата Орлович, жительница Коньевич Поля:

"Я победила, но это стоило мне огромных сил. Я 23 раза ложилась в больницу, но выжила, победила, вернула себе свою собственность".

Коньевич Поле находится недалеко от Сребреницы: туда бежали мусульмане из деревни, именно там был убит муж Фаты и многие соседи и родственники.

Фата Орлович заявляла, что не против православной церкви как таковой, но не на её собственной земле.

После множества судебных заседаний, в том числе в Европейском суде по правам человека, который признал строительство церкви незаконным, власти Боснии-Герцеговины выплатят семье компенсацию, местные власти согласились построить новую часовню у въезда в деревню. О реакции православной общины западные СМИ не сообщают.