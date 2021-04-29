Новый премьер-министр Косова Альбин Курти завершил свою первую зарубежную поездку. Он посетил Брюссель, где руководство Евросоюза пыталось назначить на 11 мая его переговоры с президентом Сербии. Но дата возобновления диалога Белграда с Приштиной так и не была объявлена.

«Нам нужно изучить больше информации и документов относительно предыдущих соглашений и процесса в целом, - объяснил Курти. – Нам нужно подготовиться».

Ранее на этой неделе президент Сербии Александр Вучич побывал в Брюсселе и согласился на переговоры с новым правительством бывшего сербского края, что ускорило бы процесс вступления этих стран в ЕС.

В ходе предвыборной кампании в начале этого года Курти обещал сделать упор на восстановление экономики, закупку вакцин против коронавируса и борьбу с безработицей среди косовской молодежи.

Посольство США в Брюсселе одобрило в соцсетях поездку премьера и выразило ему поддержку.

Со своей стороны, Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности ответил на обвинения в том, что его ведомство делает для Сербии и Косова недостаточно:

«Мне немного надоела история о том, что мы не выполнили своей задачи, не оказали достаточной поддержки и не помогли, - сказал Жозеп Боррель. – Есть долгая история нашей финансовой поддержки, но, похоже, её не принимают во внимание».

Неделя была омрачена появлением в Брюсселе неофициальных документов, поступивших от неких правительств ЕС. В них предлагается изменить границы на Западных Балканах, в частности, разделить Боснию и Герцеговину. Сотрудник Европейского совета по международным отношениям предполагает, что кому-то выгодно нарушить стабильность в этом регионе:

«Мы видим, что некоторые страны добились большего процветания на своем пути в Евросоюз, но другие остались позади - например, Босния и Косово. – сказал Энгелуше Морина. – Использовать такую ситуацию в своих интересах пытаются внешние силы. Подосланные в Брюссель дурацкие и фальшивые бумаги, надеюсь, будут просто отметены с порога и не восприняты всерьез ».

Глава европейской дипломатии и премьер Курти подтвердили позицию, выраженную ранее многими другими лидерами Западных Балкан, о том, что это вообще не документы, и никакого внимание им уделять не следует.