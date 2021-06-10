G7: повестка дня саммита

Насмотря на идиллический пейзаж, эта встреча лидеров Большой семёрки (G7) в Корнуолле обещает быть бурной. Насыщенная повестка дня включает и вопросы восстановления экономики после пандемии, и обеспечение успешной кампании по вакцинации во всём мире, и планы по глобальному режиму налогообложения.

Для лидеров ЕС это также решающий момент для перезагрузки отношений:

"Следующая тема, которую мы рассмотрим, - это то, как лучше защитить наши ценности, а именно: как укрепить многовекторность и сделать её сильной, но при этом соблюсти все правила. С возвращением Соединённых Штатов на глобальную арену мы с большим нетерпением ждём от них поддержки Большой семёрки эффективными действиями по укреплению многосторонности", - сказала в преддверии саммита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Западные лидеры попытаются найти общий подход к сложным отношениям с Китаем. Представители Евросоюза также хотят, чтобы G7 послала четкий сигнал России:

"Партнеры по G7 разделяют схожие взгляды на подрывную деятельность России. Евросоюз осуждает незаконные, провокационные и подрывные действия против ЕС, его государств-членов и других стран", - сказал председатель Евросовета Шарль Мишель.

США радикально меняют курс, взятый в отношении Большой семёрки администрацией Дональда Трампа. Но хотя Джо Байден говорит, что Америка вернулась, у него есть и собственные планы.

"Я думаю, что Джо Байден уже послал несколько важных сигналов о том, чего он хочет достичь, и я уверен, что будут очень важные дебаты по мирному процессу в Ирландии, по налогообложению и по многим другим важным вопросам".

Предполагается, что во время личной встречи британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена будут обсуждены вопросы "брексита" и его влияния на ситуацию в Северной Ирландии. Есть надежда, что вмешательство США поможет разблокировать переговоры между ЕС и Великобританией по этому вопросу.