Европу заинтересовало налоговое предложение Америки

Большой интерес в Брюсселе вызвало предложение президента Соединённых Штатов ввести глобальный корпоративный налог. Это может нанести ущерб не только налоговым убежищам, таким как Панама, но и деловым кругам в Евросоюзе. Сейчас многие фирмы используют лазейку в законе, которая позволяет им зарабатывать деньги в странах с высокими налогами, а прибыль свою переводить в те уголки, где налоги на бизнес низкие или вообще отсутствуют. Поэтому Джо Байден хочет выработать с европейцами общий подход к своей инициативе:

«Это означает, что компании не смогут скрывать свои доходы в таких местах, как Каймановы острова, Бермуды и налоговые убежища. Корпорации не смогут экономить на использовании более дешевой рабочей силы в этих местах и переводе туда своих активов. Когда они всё переводят свой в офшоры, им не нужно платить налоги со всего, что они зарабатывают».

Неудивительно, что корпоративная Америка раскритиковала это предложение. Особенно это не понравилось технологическим компаниям, который больше других наживаются на существующей системе.

Зато аплодисменты прозвучали со стороны Международного валютного фонда, где главным экономистом работает Гита Гопинат:

«Мы решительно выступаем за глобальный минимум корпоративного налога».

Приветствовал идею Белого дома и Европейский парламент устами «зелёной» из Дании Киры Мари Петер-Хансен:

«Я очень рада тому, что объявил президент Байден».

Американское предложение Байдена, вероятно, станет испытанием для европейской солидарности.

Страны с высокими налогами, такие как Франция, Германия или Италия, сразу же высказали ему поддержку. А с сомнением к нему отнеслись небольшие Люксембург, Нидерланды и, особенно, Ирландия, которые заманивают к себе крупный бизнес низкими ставками корпоративного налога. Сотрудник Германского Фонда Маршалла Якоб Киркегор предупреждает, что если члены ЕС не смогут договориться между собой, то США могут перейти в наступление:

"Если дело дойдёт до торговой войны по этому поводу, я могу гарантировать, что Соединённые Штаты обложит пошлинами экспорт, поступающий от государств-членов, которые выступают против этого предложения. То есть под удар попадут товары из Ирландии, Нидерландов. Америка будет наказывать их тарифами".

Европейские государства с низкими налогами вначале отреагировали на американское предложение о налоге осторожно и выразили готовность к сотрудничеству. Но переговоры с ними ведущих держав ЕС могут быть трудными.

«Им приходится оказывать сильное давление на Ирландию и Нидерланды, чтобы привлечь их на свою сторону, - продолжает Киркегор. - Они могут прибегнуть к политическим рычагам. Например, пригрозить ирландскому правительству, что если оно не будет идти в ногу с другими, они не окажут ему необходимой поддержки по Северной Ирландии и ситуации с "брекcитом". У Евросоюза есть также рычаги для оказания давления на Нидерланды ».

В случае реализации налоговой инициативы американцев, ирландцы и голландцы могут лишиться своих конкурентных преимуществ. Но более высокая ставка налога сулит больше денег всему Евросоюзу, а значит, выиграют все.